В Афганистане остаются не более 300 американцев, которые пожелали эвакуироваться

Такие данные в эфире телеканала ABC привел госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, американские власти оказывают соотечественникам всестороннюю помощь. Между тем, Рейтер со ссылкой на источник в

сфере безопасности сообщает, что около тысячи гражданских лиц до сих пор ожидают вылета из аэропорта афганской столицы, хотя до планируемой даты завершения эвакуации осталось Руководители западных стран ранее подтвердили, что планируют полностью завершить операцию по вывозу своих граждан из Кабула к 31 августа. Многие из них уже сделали это. В своем совместном заявлении лидеры стран Группы семи призвали боевиков «Талибан»* предоставить возможность покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить при новой власти, и после 31 августа.

*запрещено в РФ