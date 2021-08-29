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19:32, 29 августа 2021

Умер бывший президент МОК Жак Рогге. Ему было 79. лет

Из них более 10-ти — с 2001 по 2013 год он возглавлял Международный олимпийский комитет. Именно во время его руководства организацией Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.


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