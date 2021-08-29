Рогозин утверждает, что переносы сроков испытаний российских космических двигателей связаны с дефицитом кислорода

По словам руководителя госкорпорации Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в течение лета весь производимый жидкий кислород передавался в лечебные учреждения для борьбы с последствиями коронавируса.

Руководитель госкорпорации у себя в твиттере написал, что в течение трех месяцев весь производимый подведомственными Роскосмосу предприятиями кислород передается в лечебные учреждения, а из-за этого вынужденно переносятся сроки ранее запланированных испытаний. «Ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем чем можем», — отметил Рогозин. Ранее правительство направило более 650 миллионов рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 регионов. Потребность медицинских организаций в кислороде существенно возросла на фоне летней волны подъема заболеваемости. Со схожей ситуацией столкнулись и в американской космической отрасли. «Люди превыше всего», заявил вице-президент Ассоциации сжатого газа США Ричард Крейг. Как пишет агентство Bloomberg рост числа случаев заражений в США вызвал нехватку жидкого кислорода в больницах, в связи с чем его начали перенаправлять с космических стартовых площадок. Это, в свою очередь, негативно повлияло на космическую индустрию. Дело в том, что жидкий кислород используется в виде топлива для ракет, однако обеспечение им больных на ИВЛ в цепочке поставок является приоритетом и это приводит к задержкам запусков.

ОТВОДКА

О нехватке жидкого кислорода ранее сообщали и представители частных космических кампаний. Так, президент SpaceX Гвинн Шотвелл в ходе недавнего симпозиума призвала всех поставщиков, обладающих запасами кислорода, связаться с компанией.