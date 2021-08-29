Эксперт: Взрывом в Кабуле США показывают свое присутствие там и готовность реагировать на атаки по своим военным

США подтвердили уничтожение в Кабуле автомобиля боевиков ИГ* со взрывчаткой. По мнению главного научного сотрудника ИМЭМО РАН им. Примакова Алексей Малашенко, это демонстрирует, что американцы показывают свое присутствие в Афганистане и готовность реагировать на атаки по своим военным. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне представляется, что это рассчитано не на внутреннюю ситуацию в самом Кабуле, потому что непонятно, что происходит. А это рассчитано на то, чтобы показать американскому обществу, что сами американцы готовы реагировать, что они по-прежнему присутствуют, и они не позволят вот так безнаказанно уничтожать их людей, солдат», — сказал он.

А.Малашенко считает, что операция должна была быть подготовлена лучше, но, с другой стороны, можно понять Байдена, потому что реагировать на угрозы нужно немедленно. Он добавил, что ситуация может косвенно нанести ущерб американцам, у которых не получилось взаимодействия с талибами.

«Дело в том, чтобы реагировать на то, что происходит в аэропорту, давать какие-то ответы, для этого нужен достаточно высокий профессионализм, безусловно, нужно договариваться с самими талибами. Потому что исламское государство, которое действительно бьет и взрывает — это не только противники американцев, но и талибов», — отметил он.

Ранее Пентагон подтвердил нанесение ударов беспилотника по Кабулу из-за угрозы со стороны «Исламского государства»*.

* «Исламского государства» — группировка запрещена в России.