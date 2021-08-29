Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение Турции закупить у России вторую партию ЗРК С-400 «Триумф»

По его словам, у Анкары «нет никаких сомнений» по поводу этого контракта. Эрдоган добавил, что планирует обсудить этот вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время визита в Россию. Турция уже купила у России четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы на $2,5 млрд. Сделка была заключена в декабре 2017 года. В июле гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что новый контракт на поставку С-400 в Турцию будет заключен в этом году.