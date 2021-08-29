США подтвердили нанесение авиаудара по машине в Кабуле. Как сообщило Центральное командование США, удар был нанесен в рамках самообороны для нейтрализации угрозы городскому аэропорту со стороны ИГ*. По словам американских военных, автомобиль, по которому был нанесен удар, перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. Источник Си-эн-эн в Пентагоне утверждают, что жертв среди мирного населения нет.

Целью удара США в афганском Кабуле был террорист-смертник, планировавший атаку на столичный аэропорт. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя движения «Талибан».* Sky News со ссылкой на представителя движения «Талибан»* Забиуллу Муджахида сообщает смертник убит. По его данным, террорист в момент удара находился в машине. Американская ракета попала в жилой дом. По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения.Афганский телеканал Ariana News сообщает о шести погибших и четверых пострадавших. По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома. *движение признано террористическим и запрещено в РФ