США подтвердили нанесение авиаудара по машине в Кабуле

Целью удара США в афганском Кабуле был террорист-смертник, планировавший атаку на столичный аэропорт. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя движения «Талибан».* Sky News со ссылкой на представителя движения «Талибан»* Забиуллу Муджахида сообщает смертник убит. По его данным, террорист в момент удара находился в машине. Американская ракета попала в жилой дом. По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения.Афганский телеканал Ariana News сообщает о шести погибших и четверых пострадавших. По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома. *движение признано террористическим и запрещено в РФ
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