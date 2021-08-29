Финал Чемпионата мира по пляжному футболу состоится сегодня в Москве

Из-за коронавируса, стадион должны будут заполнить не полностью.

На специально построенную для чемпионата временную арену у стадиона Лужники, которая вмещает пять тысяч зрителей, организаторы обещали пускать не более трёх тысяч человек, причем с обязательством соблюдать социальную дистанцию. Однако, это правило почти не соблюдалось. Были матчи, на которых зрителей действительно приходило мало и между людьми было какое-то расстояние, но во время популярных игр, особенно с участием российских спортсменом, на нижних ярусах трибун, собиралось много людей и о каком-либо соблюдении социальной дистанции речи не шло.

Помимо этого, зрителей не заставляли надевать маски. Во всяком случае, многие вообще не пользовались такими средствами защиты.

Еще на этих соревнованиях, как и на Олимпийских Играх, российским спортсменам из-за допингового скандала не разрешили выступать под государственным флагом. Вместо него на форме футболистов надпись «наши парни», а вместо гимна фрагмент концерта Чайковского.

Изначально Чемпионат мира по пляжному футболу должен был пройти еще прошлым летом, но его перенесли из-за пандемии. Финальный матч начнётся в 19.30