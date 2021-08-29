Роспотребнадзор не разрешил провести фестиваль «Литератула» в соответствии со всеми коронавирусными нормами

Организатор мероприятия Ирина Рочева предположила, что это может быть связано с самой программой фестиваля. Об этом она сказала в интервью «Эху».

Фестиваль должен был пройти с 3 по 5 сентября. Рочева отмечает, что фестиваль состоится, но место и дата пока неизвестны.

Политик Юлия Галямина считает, что перенос книжного фестиваля «Литератула» может быть связан с её выступлениями в программе, потому что власти могли увидеть в этом политический мотив.

Фестиваль должен был пройти с 3 по 5 сентября, но в местном правительстве и Роспотребнадзоре считают опасным проведение мероприятий в закрытом помещении в период пандемии коронавируса. О некоторых акциях с участием оппозиционных политиков, которые власти не давали провести под предлогом ковида: Практически все акции оппозиции после начала в России эпидемии коронавируса оказались под запретом. Начиная с марта прошлого года власти отказывались разрешать митинги в центре Москвы против изменений в конституцию. На них хотели выступить оппозиционные политики. Одной из самых нашумевших запрещённых под предлогом ковида стала акция в поддержку политика Алексея Навального в январе этого года. Выход людей на площади и улицы в десятках городов страны привёл к целой серии уголовных дел в разных регионах, а в Москве вдобавок возбудили так называемое «санитарное дело». По нему уже осуждён целый ряд ближайших соратников оппозиционного политика. Их наказали ограничением свободы на срок от года до полутора лет. В марте полиция и ОМОН сорвали форум независимых муниципальных депутатов, он проходил в гостинице Измайлово. Действия силовиков тоже объясняли борьбой с ковидом. В период эпидемии под запретом оказались даже одиночные пикеты. Совсем недавно под предлогом коронавируса запретили и намеченную на 4 сентября в центре Москвы акцию против навешивания на журналистов и независимые СМИ ярлыка «иностранный агент». При этом провластные мероприятия проводят свободно. В марте празднование очередной годовщины присоединения Крыма к России устроили на стадионе Лужники, где выступал президент. По словам очевидцев и сообщениям СМИ арена, которая вмещает более 80-ти тысяч человек, была заполнена почти полностью, многие люди были без масок. В центре Петербурга, на Дворцовой площади, в разгар эпидемии в конце июня власти устроили праздник выпускников «Алые паруса» с участием губернатора Александра Беглова. На мероприятие с концертом поп-звезд пришли десятки тысяч людей, многие опять же без масок. На фоне сорванного книжного мероприятия в Туле в начале сентября намечен ряд концертов популярных исполнителей, которые запрещать под предлогом коронавируса судя по всему не планируют. Массовые мероприятия также запланированы в День города, 11го сентября.