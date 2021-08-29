Пентагон официально подтвердил, что США нанесли ракетный удар по Кабулу сегодня днем

В результате взрыва частично обрушился жилой дом близ аэропорта, полностью уничтожены два автомобиля, есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, в том числе детей. В американском военном ведомстве пояснили, что целью атаки беспилотника был один из автомобилей, в котором передвигались лица, связанные с запрещенным в России Исламским государством и готовившие новый теракт в кабульском аэропорту.

Во время прошлого теракта в кабульском аэропорту, 26-го августа, двойной взрыв унес жизни без малого двухсот человек, в том числе американских военных. Президент Джо Байден тогда пообещал, что эта атака не останется без ответа.

После этого теракта, который случился в разгар эвакуации американцев из Афганистана через кабульский аэропорт, США заинтересованы в как можно более стремительном ответе, чтобы показать – их присутствие в стране сохраняется. Такое мнение «Эху» выразил политолог Алексей Малашенко.

Версию США подтверждает и официальный представить движения «Талибан», недавно захватившего власть в стране и также запрещенного в России.