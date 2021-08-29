Эвакуации из Афганистана ожидают около 300 американцев, рассказал в эфире телеканала CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Также в американской администрации выражают уверенность, что даже если вывоз сограждан не уложится в обозначенный талибами крайний срок до 31-го августа, у Вашингтона достаточно рычагов влияния на боевиков, чтобы заставить их и после этой даты не препятствовать беспрепятственному отъезду американцев.