Взрывом ракеты, попавшей в жилой дом близ аэропорта Кабула, уничтожен смертник, готовивший новый теракт в воздушной гавани, подтвердил официальный представитель захватившего власть в стране запрещенного в России движения «Талибан».

Ранее сегодня стало известно о взрыве, в результате которого погиб как минимум один ребенок, также есть раненые.

Два взрыва в аэропорту Кабула 26-го августа унесли жизни почти двухсот человек, в том числе 13 американских военных. После этого Белый дом со ссылкой на данные разведки сообщал о высокой вероятности повторного теракта в ближайшие дни.