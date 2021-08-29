Отмена «Литератулы» Роспотребнадзором могла быть связана с программой фестиваля – организатор

Роспотребнадзор не разрешил провести фестиваль «Литератула» в соответствии со всеми коронавирусными нормами. Организатор мероприятия Ирина Рочева предположила, что это может быть связано с самой программой фестиваля. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», «Официальных причин для отмены фестиваля нет. Роспотребнадзор на наш запрос о разрешении провести фестиваль со всеми требованиями и стандартами проведения массовых мероприятий прислал нам ответ, что считает нецелесообразным проведения фестиваля в нынешних условиях. Нам, кажется, это было сделано в связи с программой фестиваля», — сказала она.

По словам И.Рочевой, в программе фестиваля было 95 событий, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. «Возможно не понравилась дискуссия Елены Костюченко и Юлии Галяминой о том, что сейчас является наиболее актуальным в СМИ — профессиональная журналистика или медиа-активизм. Возможно не понравился мастер-класс, который Галямина должна была вести с подростками и студентами. Возможно не понравилось участие ЛГБТ— автора Никиты Франко, или что-то еще. Сказать трудно, что не понравилось», — отметила она.

Фестиваль должен был пройти с 3 по 5 сентября. Рочева отмечает, что фестиваль состоится, но место и дата пока неизвестны.