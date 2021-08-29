Губернатор штата Луизиана призвал жителей подготовиться и из-за надвигающегося урагана «Ида» переждать ночь в бункерах

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс призвал жителей подготовиться и из-за надвигающегося урагана «Ида» переждать ночь в бункерах.

Приближающийся ураган будет одним из сильнейших в Луизиане с середины 19 века. Скорость ветра составит около 140 миль в час.

Время заканчивается. Как я говорил раньше, к тому времени, когда вы пойдёте спать, вам необходимо находиться там, где вы собираетесь пережить шторм. Вам нужно подготовиться насколько это возможно.

Синоптики предупреждают, что ураган подойдёт к побережью в воскресенье вечером по местному времени. На побережье штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама объявлена угроза наводнений.