В Кабуле произошел новый взрыв в жилом доме вблизи от аэропорта

Афганское агентство Ашвака сообщает, что погибли по меньше мере два человека. Телеканал Al-Jazeera приводит данные о погибшем ребенке и трех получивших ранения и уточняет, что взрыв произошел от попадания ракеты. Агентство Reuter со ссылкой на двух американских чиновников передает, что удар в Кабуле произведен силами США.

Взрыв произошел в жилом районе, довольно близко расположенном к месту недавнего теракта в кабульском аэропорту. Судя по публикуемым в социальных сетях кадрам, вслед за попаданием снаряда произошло возгорание, на видео видны клубы серо-черного дыма. Агентство Reuters приводит данные о том, что удар нанесен силами американских военных и направлен на боевиков запрещенного ИГИЛ. Впрочем, эта информация приводится с пометкой о возможном изменении. Ни одна из известных и действующих в стране группировок ответственность за произошедшее на себя не взяла. Телеканал Al Arabiya передаёт, что на месте взрыва была слышна стрельба. Корреспондент британской корпорации BBC со ссылкой на свои источники в Кабуле сообщает, что здание подверглось минометному обстрелу. Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи в ходе сегодняшнего брифинга и еще до того, как стало известно о взрыве заявлял, что американские военные ожидают продолжения атак, подобным той, что произошла несколько дней назад и делают все возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с запрещенными в России талибами, которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта.

Накануне американский президент Джо Байден сказало, что по данным американской разведки аэропорт Кабула может быть вновь атакован в ближайшие сутки. В результате атаки 26 августа погибли порядка 200 человек, в том числе американские военные.