В Тюмени пожарная машина, ехавшая на вызов, провалилась фонтан, пишут очевидцы в соцсетях

Инцидент произошел накануне на площади Европы, пожарные ехали тушить возгорание в многоэтажном жилом доме. На их пусти оказался специальный фонтан, струи которого время от времени бьют из-под плит. Машина не заметила его, проехала по плитам, одна из них проломилась, и машина застряла. После нескольких попыток, впрочем, пожарным удалось выбраться из ловушки самостоятель и таки успели на вызов.