Боевики «Талибан»* убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Как сообщает Times Now со ссылкой на сына певца, его отца застрелили через несколько дней после того, как талибы ввели в Афганистане запрет на исполнение музыки. Ранее представитель группировки Забихулла Муджахид в интервью The New York Times заявил, что талибы собираются запретить публичное исполнение музыки, так как считают, что это не соответствует нормам ислама. Кстати, по сведениям издания, Муджахид в новом правительстве страны может стать министром информации и культуры.

* — запрещенная в России