Президент США Джозеф Байден предупредил жителей Луизианы о надвигающемся урагане Ида

Глава Белого дома порекомендовал использовать опыт прошлых лет и максимально эффективно противостоять стихии.

Ида превращается в очень, очень опасный шторм, вы сами это прекрасно понимаете. Теперь он направляется прямо в Луизиану. В эти выходные годовщина урагана Катрина, и это явное напоминание о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы подготовить людей в регионе и убедиться, что мы готовы выстоять. Я обращаюсь к жителям района: будьте внимательны и готовы. Имейте под рукой все необходимое. Следуйте указаниям местных властей.

Байден также призвал не забывать об опасности коронавируса и соблюдать все меры предосторожности при нахождении в убежищах.