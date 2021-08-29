Очередной мощный взрыв прогремел в Кабуле

По данным Би-би-си, это произошло в районе аэропорта. Разрушен жилой дом, на месте видны поднимающиеся в небо клубы черного дыма. По предварительным данным, взрыв стал следствием ракетного удара, чьего – неизвестно. Также пока нет данным о погибших и пострадавших.