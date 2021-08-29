Великобритания наряду с другими странами завершила эвакуацию из Афганистана своих граждан

А также местных жителей, которые с ними сотрудничали. Одним из последних, кто покинул Кабул, стал посол Соединённого королевства. Он пообещал, что дипмиссия со временем вернётся в афганскую столицу.

Глава дипмиссии Лори Бристоу приземлился неподалеку от Лондона с последней группой британских военных, которые оставались в аэропорту Кабула. До этого оттуда эвакуировали гражданских лиц. На своей страничке в твиттере Бристоу – ранее он 4 года проработал послом в Москве — опубликовал небольшое видео. Он стоит перед самолётом, который только что прилетел на родину. Посол сообщил, что дипмиссия и британские власти в последние недели делали всё возможное для обеспечения безопасности людей. Бристоу заверил, что Британия продолжит отстаивать права граждан Афганистана и сделает всё для того, чтобы у них было будущее, которое они заслуживают. Он также сообщил, что посольство Британии временно поработает в Катаре и снова откроется в Афганистане, когда это станет возможным. Дипмиссию в Кабуле Бристоу возглавил в июне. Он руководил обработкой тысяч заявлений на срочное получение британских виз афганцами, многим из них удалось покинуть страну. Лондон эвакуировал из Кабула за две с небольшим недели около 15 тысяч гражданских лиц, включая афганцев, которые помогали западным силам во время 20-летней военной операции. Была вывезена также тысяча британских солдат и офицеров,

Франция, Германия и ряд других стран также объявили о завершении эвакуации. США намерены полностью вывести военных из Кабула во вторник.