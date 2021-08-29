В Афганистане боевики запрещенного в России движения «Талибан» убили известного фольклорного музыканта

Временно исполняющий обязанности председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов рассказал «Эху», что расправа талибов над музыкантом противоречит нормам ислама.

Дамир Мухетдинов призвал афганцев корректировать свои творческие и бытовые предпочтения в соответствии с жестокостью пришедших к власти людей. Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим.