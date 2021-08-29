СДПГ увеличивает отрыв от основного конкурента на предстоящих парламентских выборах в конце сентября

Как указывают результаты опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag, за социал-демократов готовы отдать голоса уже 24% избирателей, за правоконсервативный блок ХДС Ангелы Меркель – 21%. На третьем месте «Зеленые» с 17-ю процентами. Неделю назад отрыв составлял всего 1%, ранее ХДС долгое время лидировал.

Меркель не претендует на пятый срок, кандидатом на пост канцлера от ее партии стал экс-глава крупнейшей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, от социал-демократов – министр финансов Олаф Шольц.

Сейчас СДПГ и ХДС правят вместе в составе так называемой «большой коалиции», однако ведущая роль в ней именно у ХДС.