Z Архив новостей новости
5 2 6 2295
15:32, 29 августа 2021

СДПГ увеличивает отрыв от основного конкурента на предстоящих парламентских выборах в конце сентября

Как указывают результаты опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag, за социал-демократов готовы отдать голоса уже 24% избирателей, за правоконсервативный блок ХДС Ангелы Меркель – 21%. На третьем месте «Зеленые» с 17-ю процентами. Неделю назад отрыв составлял всего 1%, ранее ХДС долгое время лидировал.
Меркель не претендует на пятый срок, кандидатом на пост канцлера от ее партии стал экс-глава крупнейшей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, от социал-демократов – министр финансов Олаф Шольц.
Сейчас СДПГ и ХДС правят вместе в составе так называемой «большой коалиции», однако ведущая роль в ней именно у ХДС. 


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…

5 150 6 16397 23.08
Блоги

«Журналисты — не иностранные агенты!». Обращение независимых медиа к российским властям «Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов»...

5 96 6 16248 27.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чего сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Именно эти СМИ так любят публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег. Теперь и про вас узнали важные вещи — вас в том числе финансируют из-за рубежа…

5 235 6 42808 27.08
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Вкус свободы Украина жива и сейчас празднует своё тридцатилетие. Всё так же: в войне, в коррупции, в скандалах и расследованиях. Но в свободе. В свободе думать, говорить и поступать так, как считаешь нужным…

5 137 6 26086 24.08
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Вундеркинды — диагноз системе образования Система образования не должна заниматься «засовыванием» несвоевременного количества информации и знаний в мозг, а должна развивать творческие способности и личность…

5 31 6 6099 25.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

ПВРВОТУ Для исправления ошибок, совершенных в национальной политике, надо было гармонизировать отношения между народами, а не заряжать катапульту очередным гигантским булыжником национального раздора, целясь по и без того затравленным гражданам…

5 89 6 17955 24.08
Новости

фото: STRINGER / EPA / ТАСС Талибы, которые запретили в Афганистане музыку, убили исполнителя народных песен Фавад Андараби был застрелен рядом с собственным домом…

5 27 6 5654
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Иноагентом может быть признан кто угодно Например, Владимир Соловьев: ведь он 1) цитирует других иноагентов 2) получает деньги от монетизации на YouTube, от иностранной компании Google…

5 41 6 9387 24.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Флаг над опустевшими баррикадами За прошедшие тридцать лет тот, победный, чистый августовский флаг был измазан властями многим – конфискационными реформами, войнами, политическими убийствами…

5 31 6 15823 22.08
Блоги

Анастасия Сечина журналист

Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…

5 43 6 9697 24.08
Блоги

Минюст разъяснил основания включения телеканал «Дождь» в список иностранных агентов В рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро…

5 23 6 5538 24.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вопрос: как бы Вы назвали следующее развитие событий? Вы, конечно, воскликнете: это же попытка иностранного вмешательства в выборы! То есть ровно то, в чем Москву обвиняют вот уже который год без каких бы то ни было доказательств…

5 66 6 15574 25.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 319 6 80757 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Новый инфляционный шок В целом с начала года инфляция составила 4,6% или в пересчете на год – 6,7%. Это рекордный показатель с лета 2016 года…

5 33 6 8489 26.08
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Снятие Льва Шлосберга с выборов — демонстрация презрения к российскому обществу Это еще один очевидный шаг в сторону презрения к российскому обществу, отказ миллионам образованных людей от возможности участвовать в политике…

5 62 6 15900 26.08
Блоги

Агитаторы «Единой России» раздают избирателям крышки для закатывания огурцов и помидоров Отмечается, что от крышек не отказывались даже приверженцы других политических взглядов…

5 32 6 8125 23.08

Популярное за неделю

Новости

Число россиян, одобряющих деятельность президента Владимира Путина, снизилось до минимального значения за год По данным опроса «Левада-Центра»*, сейчас таковых 61%...

5 7 6 144110
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Последний сезон игр Кремлевского престола не дал ожидаемых сборов. И Кремль насупился. И эта лапочка теперь хмурится и трясет всеми своими башнями, выясняет, кто может быть виноват…

5 35 6 82943 25.08
#слушать 53:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3513576
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 24 6 9332 24.08
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Я бы хотел поинтересоваться у мадам Захаровой: зачем она морочит нам голову? Где здесь, среди случаев, которые мадам Захарова в бешенстве тыкает нам в нос, — журналисты? Какая тут практика политического давления на медиа…

5 187 6 224432 23.08
Интервью Тузы

Андрей Илларионов гость: Андрей Илларионов старший научный сотрудник Центра политики безопасности, г.Вашингтон

А.Илларионов Вместе с ними пришли и сотрудники и спецслужб, может быть полковники…
А.Венедиктов Это майоры, это охрана. Андрей Николаевич, я их всех знаю.
А.Илларионов Я могу продолжить?
А.Венедиктов Ну, естественно, я тоже. Мы с вами разговариваем. Это не монолог, извините…

5 319 6 80757 26.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9240753
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5009620

Сегодня в эфире