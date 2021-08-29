США применили в Афганистане секретную ракету с лезвиями, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal

По их данным, в результате атаки в провинции Нангархар убиты двое боевиков, один человек ранен. Пентагон официально не раскрывает данные об убитых и раненых.

Газета опубликовала видео с места удара, на котором заметны небольшая воронка во дворе дома и обугленная повозка. На стенах дома также видны многочисленные следы от осколков, окна выбиты.

Модификацию ракеты Hellfire R9X, которую использовали американские военные, называют «бомбой ниндзя», отмечает издание. Ракета оснащена шестью лезвиями, которые раскрываются за несколько секунд до достижения цели. Это позволяет точно определить цель и снизить вероятность жертв среди мирных жителей.