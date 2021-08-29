Посольство Турции в Афганистане вернулось в Кабул после временной эвакуации в аэропорт

Об этом журналистам рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из визита в Черногорию. По словам политика, МИД постоянно мониторит ситуацию в Афганистане с точки зрения безопасности, и на любые возможные сценарии развития событий у ведомства готов свой план.

Турецкое посольство, как и дипмиссии западных стран, экстренно переехало под защиту войск НАТО в кабульский аэропорт 15-го августа, после падения афганской столицы, куда без боя вошли боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан».