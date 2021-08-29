Париж и Лондон предложили создать в Афганистане зону безопасности под эгидой ООН

Проект резолюции будет обсуждаться на завтрашнем заседании Совбеза, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Суть предложения – создать зону в Кабуле под охраной французов, в которой могли бы укрываться афганцы, желающие бежать из страны. Эта зона могла бы помочь безопасно продолжать эвакуацию афганских беженцев из страны после 31-го августа, когда, как ожидается американские военные передадут контроль над международным аэропортом Кабула захватившему остальную страну запрещенному в России движению «Талибан».