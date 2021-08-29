Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности Анкары закупить у России новую партию ракетных комплексов С-400 Триумф. Ранее в Москве заверили, что переговоры по этому вопросу находятся в завершающей стадии и договор может быть подписан уже в этом году.

Глава турецкой республики, слова которого приводит газета «Сабах», сказал, что не сомневается в том, что страна закупит в России второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, все детали будут обсуждаться в ходе предстоящего визита в Москву. На уходящей неделе глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что переговоры находятся в завершающей стадии, идет согласование контракта. Ранее Турция купила у России четыре дивизиона зенитно-ракетных систем дальнего действия производства концерна «Алмаз-Антей» стоимостью в два с половиной миллиарда долларов. Рособоронэкспорт сообщал, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Анкаре все элементы систем С-400, включая ракеты. Ранее о том, что закупки С-400 противоречат обязательствам Анкары как члена НАТО неоднократно предупреждали турецкую сторону в американском госдепартаменте. Официальный представитель американского ведомства Нед Прайс заявлял о негативных последствиях такого решения для страны-члена североатлантического альянса.

Вашингтон в случае приобретения Анкарой российских комплексов сообщал о готовности отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 и принять меры в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».