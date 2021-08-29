Мирные жители Афганистана жалуются на закрытие и ненормированную работу учреждений, необходимых для нормальной жизни.

Неделю назад талибы анонсировали новую систему управления Афганистаном. Предполагается, что новая форма правления должна быть нацелена на защиту прав всего населения. Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов уверен, что введение войск в Афганистан не способно помочь социальному кризису, сложившемуся в стране. Такое мнение Федор Лукьянов высказал «Эху».

Федор Лукьянов отметил, что никакая форма международного вмешательства не нормализует внутреннюю ситуацию в Афганистане.