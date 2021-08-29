Россиянин Дмитрий Черняев завоевал золото и установил мировой рекорд на паралимпиаде в Токио. Он проплыл 100 метров брассом чуть менее чем за 1 минуту 32 секунды, на несколько долей секунды улучшив показатель бразильца Даниэля Де Фариа Диаса на лондонской Паралимпиаде-2012.

На данный момент в копилке российских паралимпийцев 15 золотых медалей, 9 серебряных и 23 бронзовых — в общекомандном зачете они занимают третью строчку после Китая и Великобритании.