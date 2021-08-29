Швейцарская разведка предупредила об угрозе терактов в центрах вакцинации в связи со сменой власти в Афганистане. Так в спецслужбе ответили на вопрос журналиста газеты NZZ am Sonntag. По данным разведчиков, угроза исходит от джихадистских группировок, но ощутимых признаков планируемых на ближайшее время конкретных атак пока нет. Также выросла угроза терактов на объектах транспорта.

15-го августа в Афганистане власть захватили боевики запрещенного в России движения «Талибан».