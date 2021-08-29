В Туле в последний момент запретили проведение книжного фестиваля «ЛитераТула». Он должен был пройти с 3 по 5 сентября, теперь же по требованию местного правительства и регионального управления Роспотребнадзора переносится на неопределенный срок.

Там считают, что детские мероприятия в закрытых помещения в условиях пандемии опасны. Организаторы фестиваля указывают, что в то же время у чиновников нет вопросов к школьным линейкам, концертам и тому подобному, а им не разрешили даже перенести фестиваль на открытый воздух.