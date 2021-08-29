Правительство распорядилось включить сахар в перечень продуктов для проведения государственных интервенций. К ним могут перейти не ранее следующего года. Аналогичные меры могут быть приняты в отношении зерна. В настоящее время правительство сформировало по этому вопросу межведомственную рабочую группу, которую возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее из-за резкого роста цен на сахар и подсолнечное масло Белый дом договорился с крупнейшими продуктовыми розничными сетями о временной заморозке цен на эти продукты. Ряд экономистов указывали, что это вызвало ускоренное подорожание других продуктов, в состав которых входят данные ингредиенты.