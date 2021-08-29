Французская сеть гипермаркетов «Ашан» за год сократила свое присутствие в России на четверть. Если на 30-е июня 2020-го она насчитывала 274 гипермаркета и супермаркета, то к концу июня этого года – 238 (из них 95 гипермаркетов и 143 более маленьких магазина). Отказываться от части точек компании приходится ради финансовой оптимизации – за тот же период показатели «Ашана» уже значительно улучшились.
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