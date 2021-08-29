В российских регионах туристов больше всего раздражает плохая инфраструктура, высокие цены и отношение местных жителей. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.

Стоимость жизни при плохой ее организации не радует туристов в Крыму и Краснодарском крае, где среди недостатков называли еще и большое число приехавших отдохнуть со всей страны. В ряде городов и областей путешествующим по России не нравится климат и обилие мусора. На Алтае среди минусов отмечают плохие дороги. Однако многим участника опроса в поездках по России в целом все нравится. Чаще всего вариант «ничего не раздражает» выбирали в Калининградской области, Дагестане, а также на Камчатке и в Ставропольском крае. Но и самих туристов не всегда любят коренные жители. В частности, из-за невоспитанности приехавших погостить и отдохнуть, их нежеланием соблюдать правила дорожного движения, да и просто большое количество посторонних для региона людей раздражает проживающих там. В ряде субъектов России особое внимание обращают на внешний вид и одежду. Поводом для критики это может стать в Дагестане.

В опросе принимали участие экономически активные россияне старше 18 лет.