Введение войск в Афганистан не способно помочь социальному кризису в стране – главред «Россия в глобальной политике»

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов уверен, что введение войск в Афганистан не способно помочь социальному кризису, сложившемуся в стране. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока все те, кто вводил войска в Афганистан, озабочены тем, как оттуда убраться. Потому что результат никакой, ресурсов потрачено дикое количество, и кроме минусов пребывание в Афганистане ничего не принесло. Попытка построить там, как объявляли США вначале 2000-х современное демократическое государство, закончилось тем, что мы видим. На этом внешнее участие во внутренних делах Афганистана надолго закончено. Учитывая бесславное пребывания трех держав в Афганистане, которое ничем не закончилось, было бы безумием пытаться кому-то еще раз повторить этот опыт», — сказал он.

Ф.Лукьянов отметил, что никакая форма международного вмешательства не нормализует внутреннюю ситуацию в Афганистане.

«Исторически международное участие в Афганистане никогда ни к чему не приводило. Считать, что сейчас что-то может измениться, достаточно странно. Мир в целом сейчас сдвигается к более классической политике, какой она была до последних 30-40 лет — это означает, что внутреннее устройство и внутренняя ситуация в разных странах является их делом, и не является предметом активного интереса внешних держав», — отметил он.

«Талибан» развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул.

Ранее стало известно, что членами движения «Талибан»* был убит афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби. Об этом со ссылкой на родственников музыканта сообщил телеканал Times Now. Певца Ф.Андараби вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал «Талибан»*.

*Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим.