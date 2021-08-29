Афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби был убит талибами

Афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби был убит членами движения «Талибан» (Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим). Об этом со ссылкой на родственников музыканта сообщил телеканал Times Now.

Востоковед, политолог Елена Супонина рассказала «Эху», что среди талибов есть особо радикальные мусульмане, которые не подчиняются собственному начальству.

Елена Супонина полагает, что руководство «Талибана» будет пытаться переложить ответственность за убийство музыканта на другие террористические организации.