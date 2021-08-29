Ответственность за убийство музыканта Андараби в Афганистане будут перекладывать на другие группировки – политолог

Ответственность за убийство известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби талибы будут перекладывать на другие террористические группировки. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» востоковед, политолог Елена Супонина.

«Талибы не скрывали, что собирались вести жесткие нормы общественной жизни, это касалось и музыки. Были подтвержденные сообщения, что талибы собираются запретить исполнение музыкальных произведений, а тем более песен в общественных местах. Другое дело убийство конкретного человека. Здесь руководство талибов будет отнекиваться, и будет утверждать, что это не их рук дело. Проверить это достаточно сложно в Афганистане, так как там есть и другие террористические группировки, помимо «Талибана», они тоже периодически проводят ликвидации», — сказала политолог.

По словам Е.Супониной, в Афганистане только за последний год было убито не мало учителей, докторов, женщин, которые приходили на работу в банки. Политолог отметила, что среди талибов есть особо радикальные мусульмане, которые не подчиняются собственному начальству.

«Дело в том, что пропасть между политическим руководством «Талибана» и отдельными боевиками тоже очень велика. Это политическое руководство не контролирует всю организацию. Есть в рядах талибов такие фанатично настроенные боевики, которые могут сделать, что угодно, проконтролировать их очень сложно». – подчеркнула она.

Афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби был убит членами движения «Талибан»*. Об этом со ссылкой на родственников музыканта сообщил телеканал Times Now. Певца Ф.Андараби вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Исполнитель в своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал «Талибан»*.

*Движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим.