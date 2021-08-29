На юге Калифорнии женщина голыми руками отбила своего ребенка у пумы. Хищник напал на 5-летнего мальчика, когда тот играл во дворе, и протащил его около 40 метров. Когда мама в доме услышала крики с улицы, она выбежала и обратила пуму в бегство кулаками и пинками.

Мальчика отправили в больницу в Лос-Анджелесе. Он потерял много крови, но врачи говорят, что его жизнь вне опасности.