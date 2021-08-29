Шанхайский университет начал составлять списки ЛГБТ-студентов, пишет газета The Guardian со ссылкой на местных журналистов. В директиве руководства университета указывается, что собирать эту информацию нужно «согласно соответствующим указам», не уточняя, чьим именно. Также неясно, что потом собираются делать с этой информацией. Однако пользователи соцсети Weibo, обсуждающие утечку, пишут, что Шанхайский университет – не первый, который пошел на это, и что заодно руководство китайских ВУЗов собирает информацию о политических убеждениях и ментальных расстройствах учащихся.

В Китае не легализованы какие бы то ни было формы однополых союзов, но гомосексуальность и не криминализована. Также отсутствуют какие-либо нормы, ограничивающие так называемую «гей-пропаганду».