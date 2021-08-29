Центробанк Афганистана потребовал от банков ввести лимит на снятие наличных в эквиваленте 200 долларов в неделю

Центробанк Афганистана потребовал от коммерческих банков страны ввести временный лимит на снятие наличных в эквиваленте 200 долларов в неделю. Директиву выпустили спустя несколько часов после того, как на улицы Кабула вышли демонстранты с требованием отдать им хотя бы часть денег с их банковских счетов.

Банки в афганской столице перестали работать 15-го августа, когда в город без боя вошли боевики запрещенного в России движения «Талибан». Талибы обещали, что с 25-го августа кредитные учреждения откроются снова, но многие закрыты до сих пор.