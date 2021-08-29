SuperJob: Российские туристы рассказали, что их больше всего раздражает в путешествиях по стране

Российские туристы рассказали, что их больше всего раздражает в путешествиях по стране. Результаты исследования портала SuperJob приводит сайт РБК. Чаще всего опрошенные жаловались на недоразвитую инфраструктуру, высокие цены и отношение местных жителей. Отдельно опрашивали и местных, живущих в наиболее популярных у туристов регионах. Здесь чаще всего нарекания вызывает неуважение к коренному населению, общая невоспитанность и мусор.

В некоторых регионах были специфические варианты ответов: так, 11% респондентов из Дагестана и 10 из Крыма недовольны тем, как туристы одеваются. В первом случае их просят одеваться более скромно и в соответствии с канонами ислама. Во втором – просто одеваться, а не ходить по улицам городов в плавках и купальниках.