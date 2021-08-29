Россиянину, вплавь бежавшему с Курильских островов в Японию, отказали в политическом убежище. Он задержан за нелегальный въезд, об этом официально уведомили генконсульство России в Саппоро. Как отметили в дипмиссии агентству «РИА Новости», обычно в таких случаях задержания оканчиваются депортацией в страну происхождения нелегала.

Об инциденте с россиянином стало известно 21-го августа. Мужчина проплыл 20 км от российского острова Кунашир в южно-курильской гряде до японского острова Хоккайдо.