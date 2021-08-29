Заболеваемость коронавирусом в Москве по данным оперативного штаба держится на одном уровне третьи сутки подряд. Там насчитали 1 444 новых случая инфекции, колебания изо дня в день не превышают 50 человек. Летальных исходов зафиксировано 52.

Всего по стране выявили без малого 19,5 тысяч новых заболевших, скончались 797 человек.