В Москве устанавливают табличку в память о репрессированных. Мемориальные знаки появятся сегодня на нескольких домах, рассказал Эху журналист и основатель проекта «Последний адрес» Сергей Пархоменко.



Пархоменко добавил, что в этом году перерыв помимо лета был связан еще и с пандемией.