В России за сутки по официальным данным от коронавируса умерли 797 человек. Показатель смертности уже несколько дней находится примерно на такой отметке.

В четверг показатель смертности в России от ковида достиг максимального значения. Оперативный штаб сообщил тогда о 820-ти летальных исходах. После этого цифра подтверждённых смертей от коронавируса вплотную приближается к восьмистам. За минувшие сутки в стране умерли 797 заражённых — на 2 меньше чем днём ранее, отчитались в штабе. В Москве ушли из жизни 52 пациента с коронавирусом. 38 умерли в Петербурге. Примерно такая же ситуация на Кубани, в Свердловской области и ряде других регионов. Суточная смертность от коронавируса 12 августа впервые превысила отметку в 800 человек. До этого в течение двух недель этот показатель держался у отметки 799, но не превышал её. Это происходило независимо от числа выявленных заболевших. В соцсетях люди отмечали странности с показателями летальных исходов от ковида, а некоторые пользователи даже заподозрили власти в манипуляции со статистикой. Росстат в пятницу сообщил, что в прошлом месяце в стране впервые умерли больше 50 тысяч россиян с диагнозом коронавирус. Это больше максимума, зарегистрированного в декабре прошлого года в ходе второй волны пандемии, отмечает издание РБК. Всплеск смертности летом фиксирует и оперативный штаб. При этом его данные отличаются от статистики Росстата, Это объясняют разной методикой подсчёта.

За сутки коронавирусом заразились почти 19300 россиян. Больше всего в Москве – почти полторы тысячи, в Петербурге более 1300, в Подмосковье выявили около девятисот новых случаев ковида, сообщили в оперативном штабе.