В Афганистане боевики движения «Талибан» убили известного в стране исполнителя народной музыки. О гибели артиста в твиттере сообщил бывший министр внутренних дел. Смерть Фавада Андараби новостному индийскому каналу Times Now подтвердил сын музыканта.

Новая власть в лице запрещенного в России Талибана, представителей которого в нашей стране и в ООН считают террористами, судя по всему, начинает назидательные расправы с противниками устанавливающегося режима. Индийский телеканал Times Now сообщает, что Фавада Андараби вытащили из его дома и застрелили в деревне недалеко от неподконтрольной талибам Панджшерской долины. Андараби был известным народным певцом, свои композиции он исполнял в сопровождении смычкового струнного инструмента гиджак. Это особая традиция, когда на свадьбах и торжествах по случаю рождения ребёнка исполняются героические баллады, воспевающие национальное достоинство и борьбу за независимость.

По сути, традиционные песни, были восприняты как поддержка противников Талибана. К слову, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу». На минувшей неделе газета The New York Times сообщила со ссылкой на представителя «Талибана» Забихуллу Муджахида, что новые власти запретят публичное исполнение музыки. Впрочем, это было обещано сделать посредством убеждения. Помимо этого, ранее мотивируя «соображениями безопасности» талибы призвали афганских женщин временно не выходить из дома. Правозащитники отмечали, что такое требование временного характера вводилось и ранее, когда талибы контролировали страну. Однако эта временная мера оставалась постоянно действующей вплоть до падения режима.

Ранее в правозащитной организации Amnesty International сообщили, что талибы менее чем через неделю после захвата Кабула стали проводить казни по этническому признаку. В одной из провинций были убиты несколько представителей народности хазарейцев.

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