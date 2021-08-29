Власти японской префектуры Окинава сообщают об обнаружении неизвестных примесей в одной из партии вакцины Moderna. На этом фоне расследуется смерть двух жителей страны восходящего солнца, которая совпала с получением дозы этого препарата. Связь гибели с вакцинацией доказана не была.

В составе Moderna японцы нашли инородные вещества — в ходе прививочной кампании в городе Наха, это административный центр Окинавы, в одной ампуле и двух шприцах врачи нашли некое черное вещество. Повторная проверка препарата показала, что в другом шприце содержатся примеси розового цвета. В японском Минздраве предположили, что примеси могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магнитное поле. Прививки препаратом из партии американского бренда Moderna успели сделать уже 400 японцам, сейчас вакцинация приостановлена. Тем не менее, до этого уколы были сделаны — после того, как врачи визуально убедились в чистоте вещества в шприцах. О том, что у привитых возникли какие-то проблемы со здоровьем, не сообщается. Как сообщает агентство Kyodo, сообщения о примесях в несколько миллиметров поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах. Японский дистрибьютор лекарств Takeda Pharmaceutical, который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, заявил о заморозке использования около более полутора миллиона доз. Кроме Moderna, в Японии проводят вакцинацию препаратами британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech.

В Японии сделано более 124 миллионов прививок от коронавируса. Полностью вакцинировано уже более 44% населения.