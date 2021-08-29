Разведка Швейцарии предупреждает о возможных террористических атаках на центры вакцинации. По данным ведомства, целями террористов могут стать и машины, которые перевозят вакцины, пишет местные СМИ. По мнению федеральной службы разведки, так на ситуацию с безопасностью может повлиять приход боевиков к власти в Афганистане.