Новый взрыв произошел в Казахстане на складе боеприпасов, сообщило министерство обороны. Никто не пострадал, причины выясняют. Пожар в воинской части на юге страны вспыхнул в четверг. Погибли 13 человек, более ста ранены. Это военные и спасатели, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, отмечает Минобороны. В Казахстане сегодня день траура.
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