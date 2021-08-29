Новый взрыв произошел в Казахстане на складе боеприпасов, сообщило министерство обороны. Никто не пострадал, причины выясняют. Пожар в воинской части на юге страны вспыхнул в четверг. Погибли 13 человек, более ста ранены. Это военные и спасатели, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, отмечает Минобороны. В Казахстане сегодня день траура.