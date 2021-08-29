Третий день подряд уровень суточной смертности в России вплотную приближается к отметке 800. Оперативный штаб менее часа назад сообщил, что умерли от коронавируса еще 797 пациентов. Накануне было, по официальным данным, 799 смертей, в пятницу – 798. Днем ранее смертность превысила уровень в 800. Прежде пользователи соцсетей уже обращали внимание на странности официальной статистики. За сутки в России выявлено менее 19,5 тысяч новых заболевших, из них около полутора тысяч в Москве, что чуть меньше, чем накануне.