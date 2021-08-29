Механизм госинтервенций на сахар может быть использован в регулировании цен на другие продукты – экономист Николаев

Правительство России распорядилось включить сахар в перечень продуктов для проведения государственных интервенций. Экономист Игорь Николаев считает, что этот способ регулирования цен нежелателен из-за опасности повторения такого сценария с другими продуктами питания. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Государство будет выделять деньги для того, чтобы закупать сахар на рынке, создавая таким образом некую заначку, можно так сказать, в период, когда цены на сахар будут расти быстро, выходить из-под контроля в своем росте, оно будет выбрасывать этот сахар на рынки. То есть предложение сахара будет увеличиваться на рынке. В данном случае рост предложение будет давить на цены, они не должны будут расти, а наоборот должны будут снижаться. Вроде бы себе такой рыночный механизм, но в чем опасность его. У нас цены растут не только на сахар, а на все, что угодно. Этот рыночный механизм должен включаться в крайнем случае. Есть большое беспокойство, если мы начнем с сахара, то мы можем не остановиться ни на чем», — сказал он.

Как отметил И.Николаев, включение механизма государственных интервенций означает то, что государство не без оснований беспокоится по поводу того, что будет с ценами на сахар, и «фактически признает, что те попытки регулирования цен, которые были предприняты ранее, «не очень-то получается».

По мнению И.Николаева, важно, чтобы решение правительства было грамотно исполнено.