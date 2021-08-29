В Сербии сегодня пройдет гастрономический фестиваль блюд из тестикул разных животных. Мероприятие под девизом «У шотландцев есть виски, у швейцарцев – сыр, а у нас, сербов – яйца», проводится уже 16-й раз.

В сербском городе Горни-Милановац с 2004 года проходит один из самых необычных кулинарных фестивалей мира «Яйцеада – чемпионат мира по приготовлению тестикул». Прошлым летом проведению действа помешали ограничения, связанные с пандемией. Организаторы поясняют, что употребление в пищу семенников – давняя балканская традиция. На сей раз зарегистрировались сотни участников. Любители гастрономических изысков могут привезти свой рецепт и свои ингредиенты, поэтому на фестивале будут представлены блюда не только из яичек быков, кабанов или баранов. География участников – от Австралии до Израиля и Южной Кореи обещает блюда с использованием тестикул верблюдов и кенгуру. В программе выбор победителя «Яйцеады», а также конкурсы и концерты: фестиваль позиционирует себя как развлекательный и комический.

В эти дни Сербия остается страной, открытой на въезд для туристов: необходимо лишь иметь отрицательный ПЦР-тест не более чем 24-часовой давности.